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Татар-информ

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«В России ему нет аналогов»: как будут тренировать спасателей на полигоне в РТ

«В России ему нет аналогов»: как будут тренировать спасателей на полигоне в РТ

Сегодня журналистам показали новый учебно-тренировочный полигон для спасателей и пожарных, расположенный в Лаишевском районе Татарстана.

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