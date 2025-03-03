Манукян с беременной Краймбрери поселились на роскошной вилле в Сочи

Будущие родители отправились в романтическую поездку. Давид Манукян и Мари Краймбрери Социальные сетиДавид Манукян показал, как балует свою невесту Мари Краймбрери, которая сейчас находится в ожидании первенца.
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