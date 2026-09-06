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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» атаковал и обидно проиграл. Всё решилось в компенсированное время: были забиты два гола и случились два самых спорных момента

«Зенит» атаковал и обидно проиграл. Всё решилось в компенсированное время: были забиты два гола и случились два самых спорных момента

ФУТБОЛ. АЛЬФА-БАНК - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 7-й тур«ЗЕНИТ» - ЦСКА - 1:2 Перед самым началом матча «Зенит» - ЦСКА пришло известие, которое должно было взбодрить обе команды.

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