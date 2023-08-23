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Украинские беспилотники атаковали четыре региона России

Украинские беспилотники атаковали четыре региона России

Россия заявила, что украинские беспилотники атаковали четыре отдельных региона в ходе серии попыток нанесения ударов в воскресенье, в результате чего пять человек получили ранения, а два московских аэропорта были вынуждены ненадолго отклонить рейсы.

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