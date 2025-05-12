Россиянам рассказали об условиях бесплатного получения земли от государства

Получить дачу или участок земли в России можно совершенно бесплатно. О том, кто имеет на это право, 12 мая рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов.
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