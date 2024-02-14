Овечкин подобрался к личному рекорду по положительности голевой серии в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который забрасывает шайбы в шести поединках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд, остановился в шаге от повторения личного рекорда по длительности голевой серии.
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