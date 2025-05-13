Маслакова об Олимпийских играх: «Готова ждать хоть четыре года, хоть восемь. Сколько угодно, лишь бы туда поехать»

– У вас есть татуировка с олимпийскими кольцами. Вы мечтаете оказаться уже на Олимпиаде в Италии или для вас не будет катастрофой подождать еще четыре года, если туда не получится попасть? – Ждать готова хоть четыре года, хоть восемь.
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