Маслакова об Олимпийских играх: «Готова ждать хоть четыре года, хоть восемь. Сколько угодно, лишь бы туда поехать»

– У вас есть татуировка с олимпийскими кольцами. Вы мечтаете оказаться уже на Олимпиаде в Италии или для вас не будет катастрофой подождать еще четыре года, если туда не получится попасть? – Ждать готова хоть четыре года, хоть восемь.