Водитель автобуса грубо нарушил ПДД в Петрозаводске и был наказан

Сотрудники ГИБДД разыскали водителя автобуса, который решил полихачить в центре карельской столицы Сотрудники ГИБДД установили личность водителя автобуса, который грубо нарушил ПДД на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена в Петрозаводске.