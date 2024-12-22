У берегов Керчи собрали свыше 25 тонн песка с мазутом

Сегодня масляные пятна незначительных размеров локально были обнаружены на побережье пос. Подмаячный, в районах городского пляжа Нимфейская дорога, городской набережной, лагеря «Космос» и в районе Капканы, Нижнеприморская и крепости «Еникале».
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