У берегов Керчи собрали свыше 25 тонн песка с мазутом

Сегодня масляные пятна незначительных размеров локально были обнаружены на побережье пос. Подмаячный, в районах городского пляжа Нимфейская дорога, городской набережной, лагеря «Космос» и в районе Капканы, Нижнеприморская и крепости «Еникале».