Трамп потребует тест на наличие препаратов в организме Байдена перед дебатами

Экс-президент США Дональд Трамп намерен перед дебатами с нынешним главой государства Джо Байденом потребовать от него провести тест на наличие тех или иных препаратов в организме действующего президента Соединенных Штатов.
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