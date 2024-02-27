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Управленец НБА: «Вембаньяма может стать лучшим защищающимся игроком всех времен»

«Вембаньяма может стать лучшим защищающимся игроком всех времен», – заявил анонимный менеджер. Французский бигмен «Сперс» в дебютном сезоне НБА лидирует по блок-шотам в среднем за игру (3,3) и входит в Топ-20 лиги по перехватам (1,3).

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