The Daily Telegraph: принц Гарри снимет фильм о принцессе Диане

Принц Гарри планирует создать документальный фильм в память о матери, принцессе Диане, через 30 лет после её гибели.
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