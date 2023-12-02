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Царьград

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Пермский металлургический завод намерен приобрести оборудование в Иране

Пермский металлургический завод намерен приобрести оборудование в Иране

Контракты были подписаны в рамках Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ).Руководство пермского Осенцовского сталепрокатного завода (ОСЗ) подписало контракты на поставку оборудования с двумя иранскими производителями.

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