Пермский металлургический завод намерен приобрести оборудование в Иране

Контракты были подписаны в рамках Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ).Руководство пермского Осенцовского сталепрокатного завода (ОСЗ) подписало контракты на поставку оборудования с двумя иранскими производителями.
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