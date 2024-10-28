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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Париже

Церемония пройдет в парижском театре «Шатле», начало – в 20:45 по московскому времени. На приз лучшему футболисту года по версии France Football претендуют 30 игроков: Джуд Беллингем («Реал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Нико Уильямс («Атлетик»), Гранит Джака («Байер»), Артем Довбик («Жирона» / «Рома»), Тони Кроос («Реал», завершил карьеру), Винисиус Жуниор («Реал»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг» / «Барселона»), Флориан Виртц («Байер»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд / «Рома»); Родри («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Деклан Райс («Арсенал»), Витинья («ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона»), Букайо Сака («Арсенал»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / «Реал»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Адемола Лукман («Аталанта»), Антонио Рюдигер («Реал»), Алекс Гримальдо («Байер»).

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