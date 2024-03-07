Кириенко: на Всемирном фестивале молодежи в РФ была значимая делегация украинцев

На Всемирном фестивале молодежи была значимая делегация с Украины. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, слова которого передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии