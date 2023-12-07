Жительница Краснодара создала парк аттракционов из конфет и победила на шоу «Король десертов»В рамках шоу «Король десертов» шеф-кондитер из Краснодара Татьяна Сидоренко соревновалась с кондитерами из разных регионов страны.
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