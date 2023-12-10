Прошедший на днях в Пекине саммит ЕС – КНР стал первым очным мероприятием такого рода за четыре года.
“Ведь это нечестно!” Урсула угрожает Китаю.
Комментарии
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VG
Vasily Golov
США пытались перенести производство подобной китайской продукции к себе.Цена выросла.Аналогичное произойдет и с Евросоюзом.Часть производств из ЕС уйдет в США.Там обещают многое для переселенцев.Дешевые энергоресурсы,льготы,инвестиции.
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9 час.
Андрей Бедный
Все прекрасно. Только не понимаю почему Латвию Литву и Эстонию называют "прибалтийскими тиграми"? Какие они тигры? Крысы они проебалтийские, не более...
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8 час.
Evgenija Palette
Просто всякий раз забывают ставить кавычки...
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3 час.
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