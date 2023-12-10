“Ведь это нечестно!” Урсула угрожает Китаю.

США пытались перенести производство подобной китайской продукции к себе.Цена выросла.Аналогичное произойдет и с Евросоюзом.Часть производств из ЕС уйдет в США.Там обещают многое для переселенцев.Дешевые энергоресурсы,льготы,инвестиции.

Андрей Бедный

Все прекрасно. Только не понимаю почему Латвию Литву и Эстонию называют "прибалтийскими тиграми"? Какие они тигры? Крысы они проебалтийские, не более...