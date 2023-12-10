Политика как он...
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Политика как она есть

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“Ведь это нечестно!” Урсула угрожает Китаю.

“Ведь это нечестно!” Урсула угрожает Китаю.

Прошедший на днях в Пекине саммит ЕС – КНР стал первым очным мероприятием такого рода за четыре года.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
США пытались перенести производство подобной китайской продукции к себе.Цена выросла.Аналогичное произойдет и с Евросоюзом.Часть производств из ЕС уйдет в США.Там обещают многое для переселенцев.Дешевые энергоресурсы,льготы,инвестиции.
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Андрей Бедный
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