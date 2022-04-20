Средний возраст автопарка в Краснодарском крае достиг 13,8 лет

В Краснодарском крае средний возраст автопарка достиг 13,8 лет. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время машины могут отметить своё "совершеннолетие" в связи со снижением покупательской способности и ухода многих производителей с рынка РФ.
В Краснодарском крае средний возраст автопарка достиг 13,8 лет. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время машины могут отметить своё "совершеннолетие" в связи со снижением покупательской способности и ухода многих производителей с рынка РФ.
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