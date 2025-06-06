«Враг совершил очередную попытку массированной атаки»: за ночь над Россией сбито 174 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 174 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, Московским регионом и Крымом.
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