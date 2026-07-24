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Журнал «Профиль»

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Лавров ответил на слова Рубио о провале анкориджских договоренностей

Лавров ответил на слова Рубио о провале анкориджских договоренностей

Глава МИД РФ РФ Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что сделанные на саммите Россия – США в Анкоридже предложения по урегулированию ситуации на Украине провалились, сообщил, что нужно понять, кто именно провалился.

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