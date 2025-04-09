Стоки с котельной в озеро в Приморье, где массово погибла рыба, оказались загрязнены

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура выявила превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых "Примтеплоэнерго" в озеро Соленое в Находке, что связано с массовой гибелью рыбы, сообщает надзорное ведомство .
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