On Oct. 16, 2011, British race car driver Dan Wheldon, 33-year-old two-time winner of the Indianapolis 500, died after a 15-car pileup at the Las Vegas Motor Speedway.
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