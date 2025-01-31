Так будет выглядеть (возможно) омский Парк победы. На все работы планируют потратить 250 млн рублей. Видео опубликовала министр внутренней политики региона Анастасия Терпугова.
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Так будет выглядеть (возможно) омский Парк победы. На все работы планируют потратить 250 млн рублей. Видео опубликовала министр внутренней политики региона Анастасия Терпугова.