Председатель Совета отцов России Андрей Згонников направил обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить доходы лидера "Аквариума" Бориса Гребенщикова* через стриминговые сервисы.
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Яндекс ... работает на ВРАГОВ РОССИИ И ЭТО ДАВНО ИЗВЕСТНО!Это только для "компетентных" органов ну никак не видно..