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Путин и Шойгу опять ушли в тайгу. По официальной версии обсуждать строительство городов в Сибири

Путин и Шойгу опять ушли в тайгу. По официальной версии обсуждать строительство городов в Сибири

Советский патриот Для подобной новости у меня есть хороший заголовок "Хозяин Шойгу ушел в тайгу вместе с Шойгу".

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Konstantin Петров
Похоже на мухожук. Стоит ожидать строительства в Питере Путин-Центра с интерактивным изучением истории Великого Кормчего. Разумеецца он будет выше, белее и дороже
Grandad
Площадку готовят.
Денис
Они какой ориентации если отдыхают без баб? )))
Денис
Ваще-то нормальные мужики с бабами отдыхают. Пескову тогда надо отдыхать с головастиком.)))
Александр Клово
А в это время люди на скалах технику безопасности не соблюдают...
Yurii Kolpakov
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЛАНИРОВАТЬ МИНИСТРУ ОБОРОНЫ (ВРОДЕ БЫ И НЕ СОВСЕМ ПО ПРОФИЛЮ) СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВИРАЛЬНЫХ НОВЫХ ГОРОДОВ, НЕОБХОДИМО ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОТЧИТАТЬСЯ ПЕРЕД НАРОДОМ ПО ПРЕДЫДУЩИМ ГРОМКИМ АФЁРАМ, А ИМЕННО: -ПО ВСЕМ СВОБОДНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ; - ПО ВСЕМ ТЕРРИТОРИЯМ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РОСТА (ТОР-ам), ПРЕВРАЩЁННЫХ В ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗГРАБЛЕНИЯ (ТОР-я). В РАЗРЕЗЕ: СКОЛЬКО ЗАТРАЧЕНО, НА ЧТО ИМЕННО, ЧТО ПОСТРОЕНО, СКОЛЬКО РАЗВОРОВАНО И КАКОВА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ НАРОДНЫХ ДЕНЕГ. А ГЛАВНОЕ, КТО И КОГДА (ЗА ВЕСЬ ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БАРДАК) БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ПЕРЕД НАРОДОМ? ********************************** РЕЗЮМЕ: КАК В ФИЛЬМЕ "ОПЕРАЦИЯ "Ы": "НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ!"
Grandad
Шойгу окончил строительный ВУЗ.

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