Los Angeles Times: “Two years after helping return Trump to the White House with a Republican-controlled Congress, Latino voters are souring on the party in power, fueled by frustration over rising costs and the administration’s aggressive approach to immigration enforcement.
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