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Daily Storm

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«Китайский Новый год в Москве»: волшебные традиции Востока в Камергерском переулке

«Китайский Новый год в Москве»: волшебные традиции Востока в Камергерском переулке

Изысканная кухня и масса развлечения ждут гостей и жителей столицыКитай и Россия — давние стратегические партнеры, чьи отношения простираются не только в политической и экономической сферах, но и в культурной.

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