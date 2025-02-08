«Китайский Новый год в Москве»: волшебные традиции Востока в Камергерском переулке

Изысканная кухня и масса развлечения ждут гостей и жителей столицыКитай и Россия — давние стратегические партнеры, чьи отношения простираются не только в политической и экономической сферах, но и в культурной.
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