Школьники рассказали о желании подружиться с Золотой рыбкой Пушкина

Ежегодно 10 февраля в России чтят память великого русского поэта Александра Пушкина. В преддверии этой даты эксперты онлайн-платформы «Сферум» провели опрос среди российских школьников и узнали, с кем из героев классика они бы хотели подружиться.
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