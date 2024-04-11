Астраханцев приглашают на соревнования по подтягиванию

Любой желающий может принять участие в спортивном мероприятии «Я чемпион - 2024». 20 апреля с 10 до 14 часов на территории Центрального стадиона будет проходить городской этап спортивного состязания по подтягиванию на турниках.
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