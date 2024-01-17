При участии бизнес-омбудсмена Еврейской автономной области было признано незаконным привлечение субъекта предпринимательской деятельности к административной ответственности

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Еврейской автономной области обратился глава КФХ с заявлением об оказании содействия в защите его прав в ходе производства по делу об административном правонарушении.
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