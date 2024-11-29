Виновных в затягивании строительства мегаразвязки в Барнауле назвали в Минтрансе

Открытие долгожданного транспортного узла переносится на следующий год Перенос ввода транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле вызван невыполнением подрядчиком своих обязательств в рамках установленных сроков, сообщили в Минтрансе Алтайского края.