Виновных в затягивании строительства мегаразвязки в Барнауле назвали в Минтрансе

Открытие долгожданного транспортного узла переносится на следующий год Перенос ввода транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле вызван невыполнением подрядчиком своих обязательств в рамках установленных сроков, сообщили в Минтрансе Алтайского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии