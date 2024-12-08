Авторадио
MainНовостиДискотека 80-х! С...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авторадио

1 067 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Харченко
    Отключить им говнюкам вообще, зачем он им нуженВ Абхазии начнет ...
  • Вадим Кузнецов
    А всерьёз : казахи не являются российским коренным народом. У них своё государство есть. Интересно, какой предатель э...В Ряде российских...
  • Вадим Кузнецов
    С нетерпением жду открытия школ с языком австралийских аборигенов.В Ряде российских...

Россиянам рассказали об особенностях выплаты зарплаты в новогодние каникулы

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов объяснил порядок оплаты работы в новогодние праздники. По его словам, дни с 1 по 8 января считаются праздничными нерабочими, и работа в эти дни оплачивается в повышенном размере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх