Россиянам рассказали об особенностях выплаты зарплаты в новогодние каникулы

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов объяснил порядок оплаты работы в новогодние праздники. По его словам, дни с 1 по 8 января считаются праздничными нерабочими, и работа в эти дни оплачивается в повышенном размере.
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