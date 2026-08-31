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SPORT24.ru

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Аршавин: «Уход Месси — большая потеря для сборной Аргентины, заменить его невозможно»

Аршавин: «Уход Месси — большая потеря для сборной Аргентины, заменить его невозможно»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал уход Лионеля Месси из сборной Аргентины большой потерей для национальной команды.

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