Вести бизнес на Дальнем Востоке хотят все больше предпринимателей

Инновационный продукт учёных из Бурятии. Полного аналога ему нет ни в США, ни в Китае. Так называемая живая кожа, с помощью которой раны и ожоги заживают в два раза быстрее.
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