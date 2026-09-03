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Вести бизнес на Дальнем Востоке хотят все больше предпринимателей

Вести бизнес на Дальнем Востоке хотят все больше предпринимателей

Инновационный продукт учёных из Бурятии. Полного аналога ему нет ни в США, ни в Китае. Так называемая живая кожа, с помощью которой раны и ожоги заживают в два раза быстрее.

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