Военные группировки войск «Север» ВС РФ поразили живую силу противника в шести бригадах ВСУ в зоне спецоперации, в итоге украинские националисты потеряли до 240 человек, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.
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