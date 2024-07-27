Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Группировка «Север» ликвидировала 240 боевиков в шести бригадах ВСУ

Группировка «Север» ликвидировала 240 боевиков в шести бригадах ВСУ

Военные группировки войск «Север» ВС РФ поразили живую силу противника в шести бригадах ВСУ в зоне спецоперации, в итоге украинские националисты потеряли до 240 человек, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

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