WP: Белый дом подтвердил приостановку военной помощи США Украине

США приостанавливают и пересматривают свою военную помощь Украине для внесения вклада в урегулирование украинского конфликта, заявили газете The Washington Post двое представителей Белого дома на условиях анонимности.
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