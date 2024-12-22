Foxconn немного охладела к покупке Nissan, но вернётся к этой теме, если слияние с Hon...

Foxconn немного охладела к покупке Nissan, но вернётся к этой теме, если слияние с Honda не состоитсяНедавние слухи о возможном интересе к объединению японских автопроизводителей Nissan и Honda, по данным Nikkei, были порождены не только необходимостью противостоять зарубежным конкурентам.