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Криптобиржа CoinEx перестанет работать в декабре

Криптобиржа CoinEx перестанет работать в декабре

Криптовалютная биржа CoinEx прекратит работать в декабре. Вывести средства можно будет до 22 декабря 2026 года, сообщили в пресс-службе компании.

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