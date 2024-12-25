Новая статья: Обзор и тест материнской платы Colorful iGame Z790D5 Ultra V20 Визуально-про...

Новая статья: Обзор и тест материнской платы Colorful iGame Z790D5 Ultra V20Визуально-провоцирующая материнская плата Colorful для процессоров Intel Core получилась не только привлекательной внешне, но и мощной в плане питания процессоров, с большим количеством всевозможных интерфейсов, с поддержкой высокоскоростной оперативной памяти и стабильным BIOS.