Приезжие устроили швейный цех в квартире. Недовольных жильцов просто избили

# Черн[и]льница Друзья, каждый раз читая о какой-то происходящей вокруг дичи мне кажется, что ну вот это уже полное дно и ниже просто некуда! Но каждый новый день приносит новые новости и это дно опускается все ниже.
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