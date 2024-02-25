Театр абсурда
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Театр абсурда

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Приезжие устроили швейный цех в квартире. Недовольных жильцов просто избили

Приезжие устроили швейный цех в квартире. Недовольных жильцов просто избили

# Черн[и]льница   Друзья, каждый раз читая о какой-то происходящей вокруг дичи мне кажется, что ну вот это уже полное дно и ниже просто некуда! Но каждый новый день приносит новые новости и это дно опускается все ниже.

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