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Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что от поведения России зависит, будет ли запущен «Северный поток – 2»

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что от поведения России зависит, будет ли запущен «Северный поток – 2»

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках беседы с журналистами в пятницу, 4 февраля, заявила, что запуск газопровода "Северный поток - 2" будет зависеть от действий России.

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