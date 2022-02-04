Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что от поведения России зависит, будет ли запущен «Северный поток – 2»

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках беседы с журналистами в пятницу, 4 февраля, заявила, что запуск газопровода "Северный поток - 2" будет зависеть от действий России.
Популярные статьи
- Министр иностранных дел Великобритании не исключила конфискацию имущества российских олигархов в рамках нового пакета санкций
- Представитель ОБСЕ по СМИ Тереза Рибейру назвала ответные меры России против DW несоразмерными
- Российское посольство в США, комментируя «секретный» план РФ о «вторжении» на Украину, напомнило о «пробирке Пауэлла»
Свежие комментарии