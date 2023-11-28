ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 28.11.2023*

* кто не любит читать- посмотрите другие новости ____________________________________________________________________________ Замминистра юстиции Украины: Киев не пойдет на заключение мира с Москвой без репараций Заявления киевских властей нередко вызывают недоумение.
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