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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 28.11.2023*

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 28.11.2023*

* кто не любит читать- посмотрите другие новости ____________________________________________________________________________ Замминистра юстиции Украины: Киев не пойдет на заключение мира с Москвой без репараций Заявления киевских властей нередко вызывают недоумение.

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