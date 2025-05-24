Соратники Бориса Джонсона хотят возвращения его на пост лидера консерваторов

Ряд высокопоставленных британских консерваторов начали тайную миссию по возвращению экс-премьера страны Бориса Джонсона на пост лидера партии на смену Кеми Бэйднок, The Sun со ссылкой на неназванные источники.
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