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За рулем

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В России резко вырос спрос на Тойоты: какие модели берут чаще всего

В России резко вырос спрос на Тойоты: какие модели берут чаще всего

В первом полугодии 2026-го на российском рынке зарегистрировали 16 648 новых автомобилей Toyota. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года (тогда было 8187 штук), рост составил внушительные 103%.

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