В Ноябрьске открылся инклюзивный фестиваль «Мир внутри нас»

В Ноябрьске открылся инклюзивный творческий фестиваль «Мир внутри нас». Он стал площадкой для юных талантливых северян, сообщила в своем telegram-канале первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новоселова.
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