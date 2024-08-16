🇦🇲🇷🇺 О новом после Армении в России В Армении официально назначили Гургена Арсеняна новым чрезвычайным и полномочным послом республики в России.
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🇦🇲🇷🇺 О новом после Армении в России В Армении официально назначили Гургена Арсеняна новым чрезвычайным и полномочным послом республики в России.
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