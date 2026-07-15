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Талалаев о Дзюбе: «Балтика» не рассматривает его, у нас есть высокий нападающий – Оффор. Нам нужен игрок другого плана»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что клуб не рассматривает возможность подписания Артема Дзюбы .

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