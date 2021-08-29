СМИ: Партия Меркель во главе с Лашетом вновь проигрывает в опросах

При таком раскладе консерваторы и вовсе рискуют остаться за бортом нового правительства. В их рядах уже открыто раздаются голоса, что альянс ошибся, сделав ставку на Лашета, которого и журналисты, и однопартийцы обвиняют в промежуточном поражении.