Как Россию превратили в дойную корову союзных республик

«Да здравствует вечная дружба российского и украинского народов! Россия и Украина – друзья навеки!» Первомайская демонстрация в Киеве, 1954 год Политика преимущественного развития окраин Председатель Совета министров Узбекской ССР в 1953–1955 гг.