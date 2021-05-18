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Деррик Льюис расправился с преступником, пытавшимся взломать машину бойца UFC

Деррик Льюис расправился с преступником, пытавшимся взломать машину бойца UFC

Тяжеловес UFC Деррик Льюис предотвратил угон своего автомобиля. 36-летний Черный Зверь не позволил преступнику взломать дверь машины, применив физическую силу.

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